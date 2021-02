Cristiano Ronaldo: "Lamento no poder prometerles 20 años más, pero mientras continúe nunca recibirás menos del 100%"

Uno de los mejores futbolistas del mundo y de la historia, Cristiano Ronaldo, celebra este viernes sus 36 años de vida. A través de una extensa publicación, el Bicho agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido en su día.

"¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol ... ¡El tiempo vuela!", comenzó agradeciendo el portugués acompañado de una foto con su familia.

Luego, vino un repaso de los lugares en los que ha vivido y jugado: "De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo ... He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí. A cambio, me diste tu amor y admiración, tu presencia y tu apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ti".

Además, el luso habló de su inevitable retiro del fútbol en un par de temporadas más: "Mientras celebro mi 36 cumpleaños y mi vigésimo como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerte, es que mientras continúe, ¡nunca recibirás menos del 100% de mí!".

"Una vez más, gracias por todo su apoyo y por sus amables mensajes e iniciativas durante este día. Significa mucho para mí y todos ustedes tienen un lugar especial en mi corazón", cerró el cinco veces Balón de Oro.