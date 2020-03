Cristián Fabianni: "El fútbol quedó en tercer lugar y hay cosas más importantes que hablar de fútbol en estos días”

El mediático Cristián Fabianni se encuentra en casa a raíz de la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno argentino y afirmó que el fútbol hoy no es importante.

“Hoy no me interesa el fútbol. Quiero que pase esto por la gente conocida, por mis amigos, por mis hijos Uma y Santino, por mi mamá y mis hermanos. El fútbol quedó en tercer lugar y hay cosas más importantes que hablar de fútbol en estos días”, aseguró el ex Palestino en declaraciones que recoge Tyc Sports de Sólo Ascenso.

Eso sí, el delantero aclara que “tengo cero ganas de entrenar. Hago un día sí y un día no. No es normal psicológicamente estar encerrado. Es imposible hacer todo lo que tenemos que hacer. Me compré una bici fija para tratar de mantenerme en forma, pero tampoco me mato entrenando porque la prioridad hoy en día es mi hijo”.

El Ogro juega actualmente en Deportivo Merlo participante de la Primera C de Argentina, cuarta categoría del fútbol argentino.