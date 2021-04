César Pinares se pierde la revancha ante Independiente del Valle por lesión

Gremio tendrá una sensible baja de cara a la revancha contra Independiente del Valle en la Fase 3 de la Copa Libertadores de América. El cuadro gaúcho no contará con el mediocampista chileno César Pinares por lesión.

Según informa el medio brasileño Correio Do Povo, el ex Universidad Católica sintió malestar y no está disponible para el decisivo enfrentamiento del Tricolor. Por el momento no se conocen más detalles de la molestia del jugador.

En esa misma línea, una de las opciones para su reemplazo puede ser Jean Pyerre, quien viene volviendo de una lesión, pero no tiene ritmo. Otra opción puede ser un mediocampo con tres volantes defensivos, con el regreso de Maicon a su disposición.

Otro jugador preocupante es Ferreira. El delantero será reevaluado por el Departamento Médico el martes, pero la tendencia es que estará a disposición de Renato Portaluppi para el enfrentamiento. El defensa Kannemann también debe ser titular.

Cabe recordar que Independiente del Valle ganó la ida por 2-1 jugando en "casa", por lo que Gremio necesita sólo un 1-0 para avanzar por el gol de visitante. El encuentro está programado para este miércoles 14 de abril a las 18:15 horas.

