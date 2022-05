Este miércoles Argentinos Juniors dio el gran golpe y eliminó a Estudiantes de La Plata de la Copa de la Liga Argentina, luego de empatar 1-1 e imponerse en los penales.

Mauro Boselli abrió el marcador para el equipo local a los 32 minutos tras pase de Zuqui, mientras la igualdad la anotó Fausto Vera, asistido por Florentín.

Antes de definir al ganador en la tanda de penales, el árbitro Fernando Echenique realizó el sorteo para determinar en qué arco se hacían los lanzamientos desde los doces pasos.

Primero el capitán de Estudiantes, el arquero Mariano Andújar, le dejó al líder del rival, Fausto Vera elegir el color de la moneda para resolverlo.

Vera ganó y eligió el lugar. Luego, el referee tomó la moneda otra vez para ver qué equipo comenzaba pateando y al notar que nadie se decidía por el color, él decidió asignarle el azul a Andújar y el verde a Vera.

El jugador de Argentinos ganó nuevamente y fue ahí cuando el veterano guardameta se enfureció, reclamando que él no había escogido el azul.

“Por qué, si vos no me dejaste. Yo no elegí azul. No, no, no, no. Hacelo otra vez”, exclamó Andujar, mientras el árbitro trataba de calmarlo.

“Yo no elegí azul”, insistió y al ver que Echenique se iba, agregó: “No, pará, a dónde vas”.

Luego, reclamó: “Si vos tiraste la moneda, tirala bien, porque me vas a elegir el color vos. Pero por qué me vas a elegir el color vos”.

Finalmente, Andújar no sólo se fue molesto por el sorteo, sino tamabién porque su equipo quedó eliminado de la Copa de la Liga, con un 4-3 en los penales.