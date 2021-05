Juvenal Olmos preocupado por designación de Brasil: "Es una línea conductual para tenerle miedo"

Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo, con 450 mil muertes hasta la fecha y más de 16 millones de casos. Sólo un 10% de la población ha sido vacunada.

En medio de este escenario la Conmebol designó a aquel país como sede de la Copa América que se debería desarrollar en junio, aunque aún deben confirmar las fechas.

Juvenal Olmos, ex DT de la selección chilena, fue claro al rechazar esta designación. "No hay que rebuscárselas tanto para entender lo que está ocurriendo. El presidente de Brasil ha dicho públicamente que él privilegia lo económico sobre la protección sanitaria y que el virus no pasa de ser una pequeña brisa y que Brasil perfectamente la puede soportar", dijo en Cooperativa.

Luego, afirmó: "Claramente el escenario donde se va a desarrollar la Copa América no tiene nada que ver con los últimos protocolos que se han desarrollado en Chile y a nivel de selección. Es una línea conductual curiosa y con tintes de... es para tenerle miedo".

"Es una decisión que no es llegar y tomarla para las federaciones. No descarto que haya federaciones que de manera prolija no avalen esto de ir al lugar más inseguro de Sudamérica, el que ha ido en contra de la protección de sus ciudadanos", añadió.

"El gobierno dice sencillamente que privilegia la economía de Brasil y lo otro se lo pasa por todas las partes que quiere", finalizó.