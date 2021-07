Casi unánime: el futbolista chileno quiere que Messi gane la Copa América y Neymar la pierda

Este sábado 10 de julio a las 20:00 horas se jugará en el Estadio Maracaná la gran final de la Copa América entre Brasil y Argentina.

Sus dos máximas figuras, Lionel Messi y Neymar Jr, se enfrentarán por poner su nombre en la historia del fútbol sudamericano.

Si bien Brasil ganó la edición de 2019, Neymar no estuvo presente debido a una lesión, por lo que ninguno de los dos ha podido levantar este trofeo en su carrera.

Messi nunca ha ganado algo con la selección adulta de Argentina, y Neymar solamente la Copa Confederaciones de 2013. Ambos sí han levantado trofeos en los JJOO y en selecciones menores.

Cada uno tiene sus propios fans, pero al menos en esta Copa América, los futbolistas chilenos prefieren que la Pulga se quede con el título.

En una encuesta realizada por Redgol, 10 jugadores del medio chileno respondieron por su jugador predilecto y todos eligieron a Messi. Aunque algunos dudan, por la rivalidad que tiene Chile con Argentina.

Messi celebrando en triunfo sobre Colombia (Getty)

Acá los veredictos:



Ignacio Jara de Colo Colo: Messi porque es el mejor del mundo y porque me gustaría que gane algo con la selección de Argentina. Neymar ve el fútbol fácil, pero me gusta más Messi y quiero que gane algo con Argentina.

Mario Sandoval de U de Chile: Creo que Messi se lo merece, ha hecho una buena copa y le ha tocado duro con Chile. Por su humildad se lo merece.

Joaquín Montecinos de Audax Italiano: "Que Messi gane la Copa América, porque es un tipo que ha luchado siempre por su selección, no se le ha dado por distintas cirunstancias, y creo que el tipo ha mostrado en esta Cpa América que está a un nivel increíble, pasa por encima de todos. La verdad me gustaría que levante la Copa, para mí es el mejor jugador del mundo".

Fernando Cordero de Ñublense: Messi, porque Neymar me cae mal es muy llorón, además que lleva tanto tiempo peléndola con la selección que yo creo que se lo merece.

Neymar frente a Perú en la Copa América (Getty)

Thomas Galdames de Unión Española: "Messi, porque es el número uno y merece ganar una copa. Tengo una contradicción, quiero que gane Messi, pero que no gane Argentina".

Jaime Carreño de La Serena: Yo creo que Messi, por todo lo que significa Messi para el fútbol. Es el jugador más desequilibrante del mundo, después de todo el esfuerzo que ha hecho merecería ganarlo. Me gusta más que Neymar, a Messi le llega una patada, se para y sigue. Se echa el equipo al hombro.

Rodolfo González de Cobresal: "Tengo la bala pasada con Neymar. Yo creo que Messi se lo merece, es el mejor del mundo".

Matías Rubio de Recoleta: "Me gustan los dos, pero esta vez prefiero a Messi. Se la ganamos dos veces, así que ahora que no está Chile, que la gane él".

Francisco Alarcón de Wanderers: "Que lo gane Brasil. Me gustaría que lo gane Messi, pero eso significaría que los argentinos la ganaran y no me gusta que ganen los argentinos"

Franco Bechtold e Curicó Unido: "Messi con Argentina, porque es el mejor del mundo, se lo merece. Sería una coronación a su tremenda carrera y es lo que le falta para ser el mejor de la historia".