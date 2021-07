Claudio Borghi no se anima a poner a Argentina como candidata al título y analiza a un nuevo Lionel Messi

Argentina espera a Colombia en semifinales de la Copa América 2021 tras dejar en el camino a Ecuador gracias a dos habilitaciones y un golazo de tiro libre de Lionel Messi. La Albiceleste y La Pulga siguen en busca de una revancha que ha tardado años, con la ilusión de meterse en una nueva final ante Brasil o Perú.

En conversación con La Redgoleta de RedGol, Claudio Borghi analizó el presente de Argentina y reconoció que no se anima a dar por candidata al título a la Albiceleste.

“No me animaría a saltarme el partido del martes, Colombia tiene muy buen equipo con jugadores fuertes y rápidos, yo no me animaría a decir que Argentina es candidato. Los cuatro semifinalistas no son parejos, pero primero hay que jugar las semifinales y después veremos quién llega a la final”, dijo el Bichi.

Sobre el 10 de se selección consideró que “contra Ecuador dio dos habilitaciones e hizo un gol, no sé si es el mejor Messi. Yo creo que Lio hace diferencias importantes y siempre. Hay que ver alternativas, lo que está teniendo bueno Argentina y que no lo tenía hace tiempo, es el juego en equipo, una columna vertebral. Cada vez que Messi deja de jugar, esa columna mantiene al equipo. Y cuando Messi hace la diferencia se benefician todos”.

Agregó que “antes era todo Messi, dársela siempre y ver qué hacía. Hoy Rodrigo De Paul se anima, Giovani Lo Celso y Nicolás González se animan a tener la pelota en momentos complejos. Pero no sé si Messi está en su mejor momento, con 34 años no puede tener la pelota todo el tiempo ni correr lo de antes. Lo veo hasta más cooperador en defensa. Ya sabe que no puede mantener a todo un equipo los 90 minutos”.

Por otro lado tuvo espacio para referirse al trabajo de Lionel Scaloni en la dirección técnica de la Albiceleste y hasta Martín Lasarte salió al baile. El Bichi espera que tanto el DT trasandino como el uruguayo de la Roja puedan desarrollar su labor con tranquilidad.

“Con la gente que hablo no está cien por ciento contenta con lo que está pasando, pero Lionel Scaloni es un técnico que tuvo momentos complicados, fue interino y lo confirmaron, él se animó a estar y tiene mucho valor. Es el técnico nacional y no sólo tiene que representar a la selección, también al fútbol argentino, como le pasa a Lasarte con Chile. Pero cuando la cosa funciona es mérito de todos y cuando no es culpa del entrenador, hay que ser un poquito más coherentes y darle todo el apoyo a Scaloni, como también a Lasarte”, sentenció.