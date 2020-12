Chelsea vs Everton EN VIVO | Cómo, cuándo y dónde ver ONLINE y en TV a los blues por la fecha 12 de la Premier League

El Chelsea es candidato en todos los frentes. Ayer cerraron la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones tras el empate 1-1 con el Krasnodar. Con esto quedaron como primeros del grupo al superar al Sevilla por un punto. En Premier League, ya son parte de los líderes de la liga.

Con 22 puntos se encuentran en la tercera posición de la tabla. Solo dos unidades los separa a ellos de los punteros, Tottenham y Liverpool. Además, son el segundo cuadro que más goles ha anotado con 25, detrás de los reds de Jürgen Klopp y el segundo que menos tantos ha recibido, con 11, solo los superan los spurs.

Everton en cambio sigue sufriendo. A pesar de un gran arranque a la temporada, su rendimiento se vino abajo. Han ganado solo un partido de los últimos 5 y se encuentran en la novena posición con 17 puntos. Aunque el quinto lugar está a 3 unidades, por lo que todavía están en la lucha por los puestos altos.

Pero no todas son buenas noticias para Frank Lampard en Stamford Bridge ya que hay dos lesionados. Hakim Ziyech, que se desempeña como volante creativo o puntero derecho, no estará considerado debido a una lesión en la victoria sobre el Leeds de Marcelo Bielsa. Otro que no podrá sumar minutos es Callum Hudson-Odoi. El joven y habilidoso extremo se lesionó en un entrenamiento. Las lesiones no parecen ser graves y se estima que volverán a las citaciones el 26 de diciembre contra el Arsenal.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Everton vs Chelsea?



El partido del Chelsea vs Everton será el sábado 12 de diciembre a las 17:00 horas de Chile.

3 puntos separan al Everton del quinto lugar. Ocasión inmejorable para escalar en la tabla. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver Chelsea vs Everton?

Podrás ver el partido a través de ESPN. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN



VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Se puede ver el partido de Chelsea vs Everton vía streaming y en vivo?





Puedes ver el encuentro a través de la plataforma digital de ESPN, puedes hacerlo mediante ESPN Play.