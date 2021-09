Koeman ya tambalea en el Barcelona: "Me siento respaldado por los jugadores, ¿Por el club? No sé..."

Este miércoles el Barcelona sufrió una dura derrota por 3-0 frente al Benfica en Portugal por la segunda fecha del Grupo E de la Champions League.

De esta forma el equipo culé quedó sin unidades en su zona tras la caída como local ante el Bayern Munich en la primera jornada y ahora peligra su clasifiación a octavos.

También peligra el puesto de Ronald Koeman, quien tras el nuevo traspié dijo que no sabe si se siente respaldado por el club. "Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé", señaló.

Sobre el trámite del partido, indicó: "El resultado final es duro de aceptar. No es el resultado que vimos sobre el terreno de juego. A pesar de estar perdiendo rápido, creo que el equipo jugó bien hasta el 2-0. Hemos tenido oportunidades muy claras de marcar. Así cambias un partido. Si ellos marcan de las pocas que llegan y te hacen tres, ahí está la gran diferencia"

"Ellos tienen mucho físico y son muy rápidos. Creo que el primer y el segundo gol teníamos que haber defendido mejor. Blando puede ser una palabra pero hay muchos equipos que físicamente son mejores que nosotros", añadió.

"No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el de años pasados. Para mí es más claro que el agua", finalizó.

Los jugadores también se refirieron a la continuidad de Koeman "No creo que cambiando el entrenador se pueda solucionar algo", dijo Frankie De Jong.

Mientras Sergio Busquets, afirmó: "Al final, lo más fácil es eso. Todos tenemos responsabilidades. Estamos en una situación crítica, la verdad".