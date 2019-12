Casi lesionan a José Mourinho en su regreso a Old Trafford: James cae sobre la rodilla del DT del Tottenham

José Mourinho regresó a Old Trafford como visita con el Tottenham para enfrentar al Manchester United por la decimoquinta fecha de la Premier League y el portugués “casi pierde la pierna”. No, no es que los hinchas del United le guarden rencor a su ex entrenador.

A los 12 minutos Daniel James se iba veloz por la banda, pero Harry Winks fue al cruce con todo y el jugador del Manchester United salió volando cerca de la zona técnica de los Spurs.

Mou estaba a la pasada y logró evitar el pelotazo, pero James le cayó con todo por el costado de la rodilla derecha y el luso acusó el dolor de la articulación.

Winks fue amonestado con tarjeta amarilla y James logró recuperarse del golpe y costalazo que casi deja lesionado al flamante entrenador del Tottenham.