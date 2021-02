Casemiro: "Me pongo más nervioso jugando al Counter Strike que en el Santiago Bernabéu"

El brasileño Casemiro, volante del Real Madrid, es fanático de los videojuegos a tal punto que ha alcanzado un nivel importante en CSGO e incluso tiene un team denominado Case Esports.

En su canal de Twitch hace streamings de sus partidas en Counter Strike y de esta forma tiene contacto con sus seguidores: "Después de abrir el canal en Twitch, la comunicación con los fans mejoró bastante, la gente está más cerca de ti. Están más cerca de un jugador del Real Madrid o la Selección Brasileña, te hacen preguntas y siempre que puedo, hago directo y así estoy más cerca de los fans y contestar sus preguntas"

Asimismo, dice que se siente bastante presionado por los espectadores: "Sin duda, la gente está mucho más cerca y cuando fallo, hay algún insulto (risas). Cuando juego al Counter Strike, me pongo bastante más nervioso ahí que jugando en el Bernabéu. Siento más presión con la gente viéndome jugar en directo a videojuegos que al fútbol".

Además, puso en duda el nivel de otros futbolistas que han incursionado en los esports: "¿Gabriel Jesus y Neymar? Tienen buen nivel, pero no para ser profesionales".

Casemiro también juega al FIFA, pero en su modo Pro Player Club, en el que se tiene el control sobre sólo un jugador, pero sólo lo hace por entretención.

"Soy de los que si entro para jugar, no me gusta perder, he intentado jugar de delantero o de extremo y mi nota ha sido muy baja. Yo sé que mi posición es la de centrocampista defensivo y tengo que ayudar mis compañeros. Lo que soy en la vida real, también lo soy en los videojuegos", comentó.