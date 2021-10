Manuel Pellegrini fue frenado en seco en su gran momento con el Real Betis en su lucha en la parte alta de La Liga al caer 3-0 frente a Atlético de Madrid, en un compromiso en el que Claudio Bravo fue titular y pese al abultado marcador tuvo la oportunidad de lucirse con varias intervenciones.

Tras el partido disputado en el Wanda Metropolitano, el entrenador chileno habló de las sensaciones que le dejó la presentación de su equipo. "Creo que perdimos ante un rival que jugó mejor que nosotros, con un marcador que no refleja la diferencia entre los dos equipos", manifestó.

Los blanquiverdes se vieron superados en gran parte del encuentro, pero el Ingeniero rescató algunos puntos positivos. "El equipo comenzó los primeros 15 minutos muy bien, con llegadas al arco, después tuvimos un bajón, el Atlético lo aprovechó e hizo un gran gol. El segundo fue parecido, tuvimos tres ocasiones bastante claras, pero después vino el autogol y el partido estaba liquidado", puntualizó.

"Creo que no vimos un Betis tan malo como refleja el marcador, en el segundo tiempo hubo 15 o 20 minutos en los que dominamos el partido hasta el autogol y tuvimos ocasiones. El marcador refleja un superioridad del Atlético que jugó mejor y mereció ganar", añadió el entrenador.

Pellegrini, además, justificó el no incluir a uno de los más habilidosos del Betis, Nabil Fekir. "En todos los partidos tratamos de hacer el once inicial que está más recuperado del partido anterior, con parámetros físicos y médicos, Fekir venía con una carga importante, le arriesgaba a una lesión, estimamos que era mejor que no lo jugara. Hemos tratado de dosificar el plantel de acuerdo a lo que vemos durante la semana y en el partido", indicó.