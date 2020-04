Autoridades italianas advierten: “Debemos renunciar al fútbol un mes más y los estadios llenos volverán cuando tengamos una vacuna”

La subsecretaria de Sanidad en Italia, Sandra Zampa, se refirió a la posibilidad de que vuelva el fútbol en aquel país y advirtió que mientras no exista una vacuna contra el coronavirus o no se entreguen garantías de seguridad para todas las personas ligadas a la actividad, la pelota no volverá a rodar en corto y mediano plazo.

A través de una entrevista televisada por Rai News, la autoridad señaló que “se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna”.

En la misma línea, complementó que “creo que, si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe”.

Sin embargo, la autoridad sanitaria les abrió una pequeña ventana a los clubes italianos, pues expresó que están abiertos a escuchar propuestas para evaluar la reanudación de la actividad.

"Si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca a mí decidir. Pero no me parece un tema prioritario", subrayó la subsecretaria a la idea de los clubes de volver a los entrenamientos el próximo 4 de mayo y volver a la competencia a principios de junio.