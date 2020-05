Atenta la UC: América de Cali anuncia que no podrá renovar el contrato de su actual técnico por el coronavirus

América de Cali se quedará sin su técnico Alexandre Guimaraes por culpa del coronavirus. El máximo accionista del club colombiano, Tulio Gómez, habló en una entrevista y señaló que será imposible mantener el contrato del brasileño (nacionalizado costarricense) por las pérdidas que ha dejado la pandemia.

"El profesor Guimaraes es un caballero, un excelente técnico y manejador de grupo, nos dio un título, pero lamentablemente no es posible sostenerlo por los costos y las pérdidas que hemos tenido por causa de la pandemia del coronavirus. Por eso fue suspendido su contrato", comenzó explicando el directivo a El País de Colombia.

El DT terminaba su vínculo con el elenco cafetalero el próximo 14 de junio, pero ha estado suspendido desde el 14 de mayo. "Él y los demás integrantes del cuerpo técnico se fueron desde marzo, no sabemos a ciencia cierta cuándo se reactive la Liga. Guimaraes está en Costa Rica y no puede venir a Cali antes del 1 de septiembre por el cierre de fronteras, no podemos pagarle a un técnico que es costoso, mientras que el equipo no está recibiendo ingresos".

Con Alexandre Guimaraes en su banca, América de Cali venció a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo por Copa Libertadores. Foto: Agencia Uno

Había esperanza de que se le pudiera extender su vínculo una vez terminara la emergencia sanitaria, pero Gómez lo descartó de lleno. "No es posible renovarle contrato en esta incertidumbre, sé que esto nos afecta a todos, pero la situación económica del equipo es muy delicada".

Ahí, el accionista reveló la grave crisis que vive el club. "Los ingresos del equipo se redujeron el 87%, estamos perdiendo 2500 millones de pesos al mes, habrá un 25% de desempleo, es muy crítica la situación. Terminado el año, si no hay fútbol, habremos perdido 25.000 millones de pesos. Y la situación es compleja no solo para América, lo estamos sufriendo todos los equipos, Cali, Millonarios, Nacional, todos".

Finalmente, dijo que podrían volver a contratarlo en un futuro, pero con números muy diferentes. "Es un cuerpo técnico muy costoso. La única posibilidad sería contratarlo cuando pueda regresar a Cali, porque no lo puede hacer antes del 1 de septiembre, y por menos salario".