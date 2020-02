Arquero del PSG barre con las estrellas del Real Madrid Thibaut Courtois y Eden Hazard

Marcin Bulka, es el joven reserva del arquero Jesús Navas en PSG, club al que llegó proveniente de las divisiones inferiores del Chelsea.

En una entrevista con el canal polaco Youtube Foot Truck, el novel guardapalos barrió el piso con dos ex compañeros que tuvo en los Blues y que hoy destacan en el Real Madrid: Eden Hazard y Thibaut Courtois.

Bulka repasó primero a su colega Courtois. “Tiene mucho ego. Si comete un error garrafal, se acerca al entrenador y le empieza a decir: ´Este defensor estaba mal colocado, debería haber hecho esto`, nunca acepta que ha sido su culpa. A Cech le pasaba lo mismo”, aseguró el portero.

Al parecer el jugador del PSG realmente le tiene sangre en el ojo al belga, de hecho cuenta una anécdota. “Hicimos un video para GoPro en la portería. Querían que dijera algo para los aficionados en inglés pero estaba muy nervioso y no era capaz de decir bien una frase. Él se reía mucho de mí. Al final, dije hasta cosas en polaco”, contó medio en broma, medio enojado.

¿Terminó ahí? No, porque faltaba otro ex compañero suyo en el Chelsea: Eden Hazard. “Le encantan las hamburguesas y la pizza. Le veía todo el tiempo en pizzerías. En el Chelsea esto no fue un problema pero en el Real Madrid, especialmente tras la última lesión, puede que se excediera un poco con el peso. Nada le importa más que el fútbol y pasar un buen rato”, cerró.