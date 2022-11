La selección Argentina jugará ante Arabia Saudita en el estreno del Mundial Qatar 2022, donde no contará con uno de sus grandes hinchas: Diego Armando Maradona.

En la previa del estreno del Mundial Qatar 2022 en la selección de Argentina de igual forma está presente Diego Maradona, quien falleció en 2020, por lo que vivirán su primer torneo planetario sin su figura.

Si bien los hinchas lo llevan en banderas y cantos, para los jugadores también es difícil no contar con su presencia, quien incluso fue entrenador de la selección en el Mundial de Alemania 2006.

Uno de los que fue consultado por Maradona fue Lionel Messi, quien en una entrevista con la FIFA, habló de la importancia que siempre tuvo el "10" con la selección.

"Ya tuvimos una Copa América sin él y lo dijimos en su momento. Es raro, es diferente que no esté presente, que no esté en la tribuna, que la gente enloquecía cuando aparecía, lo que transmitía, lo que hacía sentir al resto, pero bueno será especial que no esté presente en un torneo tan importante", comentó Messi

En ese sentido, la Pulga sabe que, pese a que partió hace un tiempo, que como equipo sienten su presencia y apoyo, algo que llena el corazón de todos los argentinos en la esperanza de volver a levantar la copa.

"Amaba a la selección, siempre estuvo y siempre va estar desde algún lado", finaliza Messi en su conversación.

