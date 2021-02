Angeliño, ex lateral del City: "Guardiola me mató y me mató la confianza en mí mismo"

El lateral español Angeliño llegó al Manchester City en 2015 como una gran promesa, pero después de tener pocas oportunidades en el equipo no logró despuntar y terminó saliendo.

Actualmente goza de un gran presente en el Leipzig de Alemania, donde ya ha marcado 8 goles en lo que va de temporada, una espectacular para ser un defensor.

En entrevista con Bild recordó su paso por el equipo citizen y apuntó directamente a su ex entrenador, Pep Guardiola, por el trato que recibió.

"Después de mi mudanza de Eindhoven de regreso al City, él ya me había juzgado en dos juegos de preparación y no me dio una oportunidad real de nuevo después de eso. Me mató. La confianza lo es todo y me juzgaron después de dos partidos de prueba", señaló.

"Hay una gran diferencia entre los dos entrenadores. Uno me dio confianza y me dejó jugar, el otro no. Se necesita ser valiente y Julian lo es", añadió en referencia a Julian Nagelsmann, DT del Leipzig.

Recientemente, Angeliño había asegurado en Twitter que nadie lo había echado del City, sino que él renunció: "¿Rechazo? Fui yo quien decidió irse".