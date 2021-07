Alfio Coco Basile le pide por favor a Lionel Messi que renueve en el Barcelona: "No vas a estar en otro lado mejor"

Alfio Basile tenía hasta el sábado pasado el honor de haber ganado la última Copa América con la selección argentina en Ecuador 1993, marca que quedó sepultada luego que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieran a Brasil en el Maracaná y se quedaran con el trofeo.

El Coco le dio una entrevista a Què t,hi jugues de Ser Catalunya donde fue consultado por la continuidad de Lionel Messi y no tuvo dudas en enviarle un potente mensaje al volante trasandino: No te muevas del Barcelona.

"No se puede ir del Barça, no se puede ir de Barcelona ni de Catalunya. Se lo pido por favor. Le deseo lo mejor y lo mejor no está fuera de Barcelona”, afirmó el estratega respecto al proceso de renovación que protagoniza el volante.

Agregando que "¿dónde va a estar Leo mejor que en el Barça? Ahí lo tiene todo, hasta el colegio de los chicos. ¿Dónde va a ir? ¿A Qatar?”.

Alfio Basile no duda en catalogar a Messí como un "crack, porque en una sola jugada es distinto a los demás y ya lo era con 18 años, cuando le dirigí. Es el mejor de todos, aún lo es, siempre”.

En esa misma línea y con la intención de convencer a su compatriota de mantenerse en el Barça, el adiestrador puso de ejemplo a Neymar, el que por haberse ido al PSG no superará nunca su rendimiento.

“Neymar jamás va a llegar al nivel de Messi y más desde que se fue del Barça. Sigue siendo un gran jugador, sí, pero en el Barça destacaba mucho más”, cerró.