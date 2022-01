La Agenda RedGol comienza una nueva semana marcada por el retorno del Campeonato Nacional 2022, pero antes tendremos acción de las Eliminatorias Qatar 2022 con la Roja dejando todo en la cancha para sumar ante Bolivia en La Paz, encuentro que podrás ver en vivo por RedGol.

Un día donde no solo tendremos fútbol con la Copa de Francia y la Serie Río de La Plata, también sumamos el ATP 250 de Córdoba, la Copa del Nordeste en Brasil, la segunda división de España, la Copa América de Futsal, y la UEFA Futsal European Championship.

Recuerda que las Eliminatorias Qatar 2022 la podrás ver en vivo por RedGol con los encuentros de Bolivia vs Chile, Uruguay vs Venezuela, Brasil vs Paraguay y Perú vs Ecuador.

Revisa la programación de este lunes 31 de enero de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA Ecuador vs Uruguay Copa América Futsal 11:00 hrs DirecTV Sports Portugal vs Finlandia Eurocopa de Futsal 13:00 hrs Star+ Bolivia vs Paraguay Copa América Futsal 13:00 hrs DirecTV Sports Chile vs Brasil Copa América Futsal 15:00 hrs DirecTV Sports Kazajstán vs Ucrania Eurocopa de Futsal 16:00 hrs Star+ Perú vs Argentina Copa América Futsal 17:00 hrs DirecTV Sports UD Ibiza vs Real Zaragoza Segunda División España 17:00 hrs DirecTV Sports PSG vs Nice Copa de Francia 17.15 hrs Star+ Cerro Largo vs Liverpool FC Serie Río de La Plata 20:30 hrs Star+ Sergipe vs Ceará Copa do Nordeste 21:30 hrs Fanatiz

