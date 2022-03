Manuel Lanzini, jugador del West Ham y de la selección de Argentina, sufrió un duro choque en camino al entrenamiento pero resultó ileso a pesar del fuerte golpe que protagonizó su vehículo el cual no estaba conduciendo.

Un tremendo susto pasó el futbolista del West Ham y de la selección de Argentina, Manuel Lanzini, pues camino al entrenamiento de su equipo su vehículo protagonizó un fuerte accidente de auto del que afortunadamente salió ileso tanto el jugador como su chofer, quien se encontraba ejerciendo su labor.

Según reportes de la prensa inglesa, el choque fue bastante aparatoso pues su Mercedes Clase V perdió el control y aterrizó de costado por lo que muchos de los presentes temieron lo peor en su momento. Sin embargo, los dos involucrados lograron salir sin problemas del lujoso auto a pesar de lo ocurrido.

"Es un milagro que esté vivo, por lo que he escuchado", dijo una fuente según recogió el Diario The Sun que dio otros detalles como que no se encontró ninguna lesión en el mediocampista ni en la revisión hecha en el lugar de lo sucedido ni luego al llegar al centro de entrenamiento de su club.

Lanzini es uno de los jugadores más importantes que tiene el West Ham en una temporada en la que han estado peleando por clasificar a la próxima edición de la Champions League. En 23 compromisos disputados por la Premier League el ex de River Plate tiene cuatro goles y ha dado un par de asistencias.

Con la selección de Argentina espera ganarse un puesto en la lista definitva para el Mundial de Qatar 2022. En las Eliminatorias Sudamericanas fue convocado recientemente para la última doble jornada pero no vio acción ni en la victoria frente a Venezuela ni en el empate ante Ecuador.