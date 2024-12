Los eventos desarrollados por streamer llegaron para quedarse y uno de los pioneros en esta materia por su influencia en el mundo hispanoamericano es “La Velada del Año”, evento anual a cargo de Ibai Llanos y que reúne a famosos y a creadores de contenido sobre un cuadrilátero enfrentándose entre sí.

El ascenso de este evento ha sido único, pasando de ser un evento con invitados en 2021 a un show con más de 80 mil personas en el Santiago Bernabéu este 2024. Números que de todas formas son menores en comparación a los conseguidos por streaming, donde este año alcanzó un peak de 4,34 millones de viewers, cifra inalcanzable incluso para el enfrentamiento entre Mike Tyson y Jake Paul (2,2 millones).

Es en ese contexto que el público ya espera novedades con respecto a la Velada del Año 5 e Ibai, en los últimos días, adelantó una importante noticia.

¿Qué dijo Ibai Llanos?

En una transmisión realizada en su cuenta de Twitch, el streamer español Ibai Llanos señaló que “El año que viene (2025) en mi canal de Twitch tendremos la Velada del Año 5”.

No obstante, el propio Ibai calmó las aguas de los fanáticos y señaló que “No tengo confirmado el sitio, ni tampoco los boxeadores, no tengo nada. Los sitios los estamos mirando, tengo dos o tres opciones, pero de momento no tengo nada cerrado”.

Finalmente, el español continuó señalando que a través de su canal de Twitch, transmitirá no solo el evento, también otras actividades relacionadas como pesajes, entradas, artistas y anuncio de boxeadores, entre otros.

¿Peleará Ibai Llanos en La Velada del Año 5?

Uno de los rumores fuertes que ha habido relacionado con este evento es que el streamer y creador de este evento, Ibai Llanos, podría pelear.

El nacido en Bilbao está envuelto en un cambio físico que lo ha hecho bajar más de 35 kilos y eso no ha hecho más que acrecentar los rumores de una posible pelea.

Si bien no se ha referido directamente al rumor, Ibai ya señaló anteriormente que “Solamente pelearía contra un rival en concreto y es Kameto. No hay otro rival, porque es la persona contra la que más ilusión me hace. Hay una gran rivalidad, me representa como profesional. Es un combate que tiene mucho sentido más allá del España vs Francia”.

¿Quién es Kameto? Es un influencer y streamer francés que, coincidentemente, también está en un proceso de baja de peso. ¿Se dará?