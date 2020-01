Un clásico de Star Wars lidera los juegos gratis de Xbox Live Gold

Microsoft reveló los juegos gratuitos que tendrán los miembros de Xbox Live Gold por la promoción de Games with Gold en febrero. TT Isle of Man, Call of Cthulhu, Fable Heroes y Star Wars Battlefront son los títulos que podrán disfrutar los gamers.

Call of Cthulhu está basado en la obra de H.P. Lovecraft y consiste en una aventura de terror y misterio que podrás descargar del 16 de febrero y hasta el 15 de marzo.

Mientras que TT Isle of Man - Ride on the Edge, un juego de motocicletas, estará disponible a partir del 1 de febrero. Al igual que Fable Heroes, que también puede ser usado en Xbox 360.

Finalmente, el mítico Star Wars Battlefront, de la primera Xbox, podrá ser descargado desde el 16 y hasta el 28 de febrero. ¡Imperdibles!