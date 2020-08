The Last of Us Part II es el tercer videojuego de PlayStation más vendido de su historia en EEUU

The Last of Us Part II es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Naughty Dog, estudio que por largos años ha dado de las mejores exclusivas para todas las consolas de PlayStation desde su lanzamiento.

El éxito el videojuego, a pesar de la recepción divida por parte de la comunidad, es todo un éxito en el mercado estadounidense, transformándose en uno de los proyectos publicados por PlayStation mejor vendidos en la historia de las consolas de Sony.

Según el último informa de NPD Group, la obra de Naughty Dog es el tercer juego publicado por Sony más vendido de su historia en Estados Unidos, solo por detrás de Marvel's Spider-Man y God of War, ambos de la PS4.

TLOU 2 se ha transformado en un verdadero obligado para quienes sean dueños de una PS4.

"The Last of Us: Part II fue el cuarto juego más vendido de julio, y se mantiene como el tercer juego más vendido de 2020 hasta la fecha. Las ventas en dólares del videojuego hasta la fecha son ya las terceras más altas para un juego publicado por Sony en su historia, por detrás únicamente de Marvel's Spider-Man y del God of War de 2018", señalo NPD Group.

Estos datos vienen a apoyar lo informado semanas atrás, donde la misma Sony confirmó que The Last of Us: Part II fue lo más descargado durante junio en PlayStation 4, a pesar de ver la luz casi en la parte final del mes.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 94, basándose en 110 críticas positivas y apenas ocho mixtas. La nota puesta por los jugadores es diametralmente opuesta, ya que apenas es de un 56 con 138.745 reseñas hasta ahora, siendo 71.542 positivas, 7.069 mixtas y 61.666 negativas.

