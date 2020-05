PlayStation identificó a los responsables de filtrar la historia de The Last of Us Part II

Muchos afirman que la gran filtración del modo historia de The Last Of Us Part II terminó por apurar la fecha de salida del videojuego de Naughty Dog tras su serie de retrasos, siendo el último el brote de coronavirus a nivel mundial.

Cierto o no, el videojuego llegará la PlayStation 4 el próximo viernes 19 de junio y puso en alerta a Sony en su afán de evitar este tipo de filtraciones en sus exclusivas, quienes se pusieron a trabajar para encontrar los responsables.

Algunos rumores apuntaban que la filtración vino por parte de un ex empleado de Naughty Dog cansado de las malas prácticas de la empresa, pero en un comunicado la misma Sony afirmó que el responsable ya fue identificado y que no guarda relación con su empresa.

“Sony Interactive Entertainment ha identificado a los principales responsables de la liberación no autorizada de los activos de TLOU2. No están afiliados a Naughty Dog o SIE. No podemos hacer más comentarios porque la información está sujeta a una investigación en curso. Esperamos con ansias cuándo The Last of Us Part II estará en tus manos y no podemos esperar a que disfrutes de la experiencia completa el 19 de junio”, afirmó la empresa nipona.

Es de esperar que al finalizar esta investigación se ponga en curso una demanda millonaria contra él o los responsables por la envergadura del proyecto para Naughty Dog o Sony Interactive Entertainment, quienes planean cerrar con broche de oro esta generación de consolas con The Last of Us Part II.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.