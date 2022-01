El 2022 comenzó con todo para los jugadores del torneo LEF 2021, el torneo de eFootball más importante del país y liga virtual oficial de la ANFP.

La segunda fecha comenzó el martes con el encuentro entre Colo Colo y Ñublense, donde los albos liderados por Vicente Olivares goleó a los de Chillán, con Maximiliano Lorca en los controles, en el primer partido por 5-2 y en el duelo de vuelta empataron 2-2.

Para el duelo de fondo de la jornada, Everton, con Martín Cancino como player, cayó por 3-0 en la ida ante Palestino, de Fabián Tapia, y también sucumbió en la vuelta por 3-1.

En la jornada estelar del miércoles, emitida por DirecTV Sports, Santiago Wanderers, de Daniel Gajardo, empató en el primer partido por 2-2 al player del Team Bigtime, Kevin Montoya, y luego lo superó por 2-0 para sumar importantes puntos.

El partido de fondo tuvo como protagonista a Huachipato, de Rubén López, que en el primer partido ante Coquimbo Unido, de Sandro Toloza, perdió por 4-2 y en la segunda instancia derrotó al player pirata por 4-1.

De esta forma, Huachipato lidera el grupo 3 con 9 puntos, mientras que Palestino superó a Colo Colo para quedar en la cima del grupo 4 también con 9 unidades.

El martes 11 y miércoles 12 de enero continuará la acción con los duelos de Audax Italiano ante O'higgins, Cobresal vs La Serena, Universidad de Chile vs Unión Española y Tricolor de Paine vs Team Sika.

Estos partidos son emitidos en directo por el canal de Twitch de DirecTV Sports Gaming, mientras que los juegos del miércoles también lo podrás ver en las pantallas de DirecTV Sports en la señal 620 y 1620 HD.