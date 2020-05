Las 3 partidas destacadas de Counter Strike GO que se tomarán la lucha del ESL One: Road to Rio

Este fin de semana los eSports continúan en etapa de definiciones, y es así que el ESO One: Road to Rio sigue su curso en dos regiones que van por los últimos pasajes para el torneo en Brasil que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Por eso, el OSO de Coolbet también se prepara para jornadas épicas en este certamen que nos tiene encuentros en Europa.

Los partidos recomendados para el Counter Strike GO ESL One: Road to Rio

Team Spirit - Virtus.Pro

La región del CIS sigue en la búsqueda de sus representantes, y en etapa de semifinales tendrá a Team Spirit de Rusia ante Virtus.Pro que saca la cara por Kazakhstan rumbo a uno de los cupos de la final. Duelo que puedes seguir desde las 7:00 horas (horario de Chile) del viernes 15 de mayo, y donde si crees que el ganador será Team Spirit, paga en Coolbet 1,66 veces lo que juegues, mientras que si crees que Virtus.Pro será el ganador, paga 2,23 veces lo que apuestes.

Hard Legion - Winstrike

La otra llave de las semifinales que corresponden a la región del CIS tienen a Hard Legion ante Winstrike, ambos representando a Rusia, en la búsqueda de la ansiada final para enfrentar al vencedor de Team Spirit - Virtus.Pro. El OSO de Coolbet te cuenta que, a partir de las 10:30 hrs (horario de Chile) del sábado 16 de mayo, el favorito es Winstrike, que paga 1,73 veces lo que apuestes. Mientras que si te la juegas por Hard Legion como el ganador, paga 2,12 veces lo que juegues.

Astralis - FaZe Clan

Los playoffs de Europa tienen dos finales repartidas en dos cuadros (superior e inferior), y la primera de estas llaves la van a protagonizar Astralis -desde Dinamarca- ante FaZe Clan por llegar a la gran final de consolidación, a partir de las 14:00 hrs (horario de Chile) de este viernes 15 de mayo).

El OSO de Coolbet te cuenta que el favorito para ganar esta llave es Astralis, que paga 1,52 veces lo que apuestes, mientras que si crees que FaZe Clan será el vencedor, paga 2,55 veces lo que juegues.

Si quieres darle más emoción al resto de partidas de Counter Strike GO ESL One: Road to Rio, encuentra en Coolbet toda la programación actualizada como las correspondientes cuotas para que te la juegues.

