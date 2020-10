La actualización 8.00 llega a PlayStation 4 y se prepara para PlayStation 5

Sony lanzó la actualización 8.00 de PlayStation 4 con cambios significativos de cara a la llegada de PlayStation 5. Los cambios llegan en su mayoría en las funciones de grupos, chat y mensajes, pero también agrega nuevos avatares y un control parental renovado.

PS anunció los cambios por su blog oficial, donde detalla las características de la versión 8.00 del firmware de la consola:

-Actualizaciones de Mensajes y Grupo

Las funciones Mensajes y Grupo estarán más estrechamente vinculadas y verás cambios en la interfaz de usuario. Ambas aplicaciones ahora utilizarán los mismos “Grupos” de jugadores para los chats de voz de Grupo y los intercambios de mensajes, en vez de tener que configurar diferentes grupos en las dos aplicaciones. Por lo tanto, ahora puedes iniciar un chat de Grupo o enviar un mensaje al grupo con el que conversaste anteriormente a través de la PS4; también podrás hacerlo en la PS5 cuando se lance al mercado.

-Nuevos avatares

Estará disponible una variedad de nuevos avatares de tus juegos favoritos, incluidos Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End y muchos más.

-Silenciar todos los micrófonos desde el menú rápido

Hemos agregado una opción para “Silenciar todos los micrófonos” al Menú Rápido para que puedas silenciar fácilmente tus micrófonos mientras juegas.

La actualización 8.00 del software del sistema de PS4 llega hoy, con cambios en Grupos y Mensajes, además de control parental más flexible y más: https://t.co/Ms35OTpvcT pic.twitter.com/EEY1SF4hc9 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 14, 2020

-Control parental simplificado y más flexible

En la sección Control Parental, combinamos las opciones “Comunicación con otros jugadores” y “Visualización de contenido creado por otros jugadores” en una sola configuración: “Comunicación y Contenido Generado por Usuario” para abarcar ambas áreas de comunicación y uso compartido de contenidos generados por usuarios. Esto ofrece una configuración que los padres pueden entender y aplicar fácilmente con sus hijos.

-Verificación en dos pasos mejorada

La función Verificación en dos pasos (2SV) en PS4 se mejoró para admitir aplicaciones autenticadoras de terceros como una opción durante el flujo de activación y el inicio de sesión con 2SV en PS4, dispositivos móviles e Internet.

-Actualizaciones de la aplicación Uso a distancia en dispositivos móviles y PC

Al mismo tiempo, en la versión 8.00, la aplicación existente Uso a distancia de PS4 en dispositivos móviles (iOS/Android), Windows PC y Mac, cambiará su nombre a Uso a distancia de PS y se agregará la opción para conectarse a PS5. Deberás iniciar sesión en PSN desde tu PS5 para poder acceder a la función, así que espera hasta que PS5 se lance al mercado en noviembre.

PlayStation 5 será lanzada a nivel mundial el próximo 19 de noviembre con dos ediciones, con lector de disco y edición sólo para juego digitales. La preventa de la nueva consola de Sony se encuentra agotada y se espera un nuevo stock de consolas tras la salida al mercado.