¡Hay fecha y hora para el nuevo tráiler de The Last of Us Part II!

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Para hacer más “llevadera” la espera es que la empresa responsable del videojuego liberará un nuevo adelanto este miércoles 6 de mayo, es decir mañana mismo, en sus canales oficiales.

El nuevo trailer se dejará ver a las 10:00 AM en hora chilena, por lo que los fanáticos podrán ver más detalles de la secuela vista en PlayStation 3 en el 2013 y remasterizada posteriormente para PlayStation 4.

Mira los horarios en el resto del continente:

México: 09:00hs

Perú: 09:00hs

Colombia: 09:00hs

Panamá: 09:00hs

Ecuador: 09:00hs

Venezuela: 10:00hs

Bolivia: 10:00hs

Chile: 10:00hs

Paraguay: 11:00hs

Argentina: 11:00hs

Uruguay: 11:00hs

Estados Unidos: 10:00hs (Zona ET) / 06:00hs (zona PST)

España: 16:00hs

La versión física del juego contará con dos discos Blu-ray, llegando a pesar 100 GB.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.