Quedan un poco más de dos semanas para que FIFA 23 se estrene oficialmente. Este juego de fútbol será el último de la franquicia de FIFA y Electronic Arts, ya que desde el próximo año se llamará EA Sports FC. FIFA 23 es uno de los juego más esperados del año y el crossplay ha sido vinculado al título. ¿Lo tendrá?

Crossplay, conocido también como el juego cruzado, es una modalidad que permite que jugadores de diferentes plataformas puedan jugar entre sí a un mismo juego, por ejemplo: en las partidas de Fall Guys hay presencia de jugadores de múltiples plataformas.

¿Habrá crossplay en FIFA 23?

La respuesta es sí, habrá crossplay en FIFA 23, pero no será entre todas las plataformas. Esto porque el juego cruzado estará separado entre las consolas de nueva generación y de antigua generación.

Es decir, los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One podrán jugar entre sí, pero no contra el resto de plataformas. Mientras que los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Google Stadia podrán jugar entre sí, pero no contra otras plataformas.

Cabe destacar además que Nintendo Switch no está considerado en el crossplay porque tiene una edición distinta (Legacy Edition).

¿Cuándo se estrena FIFA 23?

El popular juego de fútbol de Electronic Arts se estrenará oficialmente el 30 de septiembre de 2022 y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch y PC (vía Steam y Origins).