En Microsoft afirman su objetivo no es vender más Xbox Series X que la PlayStation 5

Cada vez falta menos para dar inicio a una nueva “Guerra de Consolas” entre PlayStation 5 y Xbox Series X, batalla de la que queda esperar si Sony nuevamente se queda con la victoria tras el éxito masivo de la PS4.

Microsfot no se quiere quedar sin dar pelea, por lo que están apostando fuertemente a los servicios que podrán entregar pensando en la futura generación, algo que dejó en claro Phil Spencer en declaraciones con el podcast Animal Talking de Nintendo.

El mandamás de Xbox señaló en el programa que “queremos que la gente sienta que es miembro de Xbox. Y que la pertenencia a Xbox no se trata de un dispositivo, puede ser varios dispositivos”.

En ese sentido agregó que “quiero tener una gran experiencia en la televisión del salón y creo que Xbox Series X va a ofrecer eso, estoy increíblemente emocionado por la alineación de juegos que estamos construyendo, es una diferencia fundamental con respecto a la guerra de consolas tradicional como la gente la entiende”.

Project xCloud será uno de los servicios donde apostará fuerte Microsoft.

“¿Cuántas consolas vendo frente a cuántas consolas vende otra empresa? Ya sea Sony o Nintendo u otras empresas en su día, simplemente no somos nosotros… ese no es nuestro enfoque. Si la guerra de consolas tradicional fuera nuestro enfoque, no pondríamos nuestros juegos en PC, no pondríamos nuestros juegos en Xbox One, no haríamos xCloud y permitiríamos que la gente jugara juegos en sus teléfonos”, concluyó Spencer.

Informaciones recientes entregadas por DFC Intelligence que la PS5 venderá el doble de consolas que la Xbox Series X, pero que aún así Microsoft ganará a su manera la generación, sobre todo por los servicios de streaming en los que están trabajando.