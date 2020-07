Efecto The Last of Us Part II: Metacritic aplica 36 horas de espera para los usuarios en sus reseñas

No cabe duda de que The Last of Us Part II marcó un antes y un después a la hora de juzgar o criticar un videojuego, sobre todo por la tremenda polarización que marcó en la comunidad que encontró en la obra de Naughty Dog una obra maestra o derechamente una basura.

El proyecto recibió de nota en Metacritic un tremendo 94, basándose en 107 críticas positivas y apenas ocho mixtas. Sitios especializados como IGN, Metro, VGC, Comicbook.com y Eurogamer no dudaron en calificar la obra con un 10/10 perfecto.

La realidad sobre la crítica de la comunidad sin embargo cambió bastante en comparación a lo reseñado por los especialistas, ya que en su momento el videojuego puntuó apenas un 3.3 de nota, con varias reseñas de los usuarios como negativas y con hasta un 0.0 de valoración.

Este fenómeno se conoce como review-bombing, un fenómeno que en simples palabras es un ataque coordinado por la comunidad para bajarle lo máximo posible la nota a un videojuego al estar disconforme con algún elemento del proyecto, como que salió de forma exclusiva en la consola que no tienes o incluso por estar en contra del comportamiento de la empresa responsable.

La nota por parte de la comunidad mejoró un poco en el último tiempo, llegando a 5.5 de calificación.

La misma Metracritic tomó cartas en el asunto, ya que recientemente confirmó que para evitar este tipo de fenómenos dará un plazo de 36 horas que los usuarios puedan dejar sus opiniones en torno al videojuego.

Esta medida se toma ya que con The Last of Us Part II ocurrió la curiosidad de que ese 3.3 de la comunidad estaba en el sitio con apenas unas horas de lanzado el juego al mercado, algo imposible considerando que el proyecto de Naughty Dog supera las 25 horas de duración. La situación es clara, muchos calificaron el juego sin siquiera haberlo jugado.

Ahora habrá que esperar si esta medida ayuda a que las calificaciones por parte de la comunidad ganen algo de objetividad, sobre todo por la gran cantidad de jugadores que visitan este tipo de sitios para decidir o no si comprar tal o tal videojuego.

Si quieres comprar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en la PS Store ingresa acá.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.