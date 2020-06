EN VIVO | Arranca la segunda ronda de la Liga de Honor Entel

Liga de Honor Entel da el inicio a la segunda ronda de la fase regular antes de llegar a los playoffs. La fecha 10 tendrá los choques Azules eSports vs. Odín Gaming, Froztfire vs. KLG, Liga del Mal vs. Wanderers eSports, Católica eSports vs. Rebirth eSports y Furious Gaming vs. Dark Horse.

