La siempre exigente industria gamer ha posicionado a The Game Awards 2021 como la principal elección de los más destacados de la industria año a año. Un evento que ha ganado en difusión como en prestigio y que este 2021 ya fijó la fecha para desarrollarse.

El 9 de diciembre, los principales exponentes de los videojuegos se reunirán para premiar las diferentes categorías y buscar al sucesor de The Last of Us Part II como el juego del año, algo que fue confirmado por su creador, Geoff Keighley.

La otra gran noticia relacionada con la premiación, es que su edición 2021 volverá al formato presencial, pues se desarrollará en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos.

"Estamos muy emocionados por regresar al Microsoft Theater para una noche especial que celebrará el pasado, presente y futuro de los videojuegos", indicó el productor y presentador de la gala, que de todas maneras será transmitida de manera gratuita para todo el mundo y en formato 4K.

¿Quién peleará por el cetro al mejor juego del año en The Game Awards 2021? Una pregunta que lógicamente no tiene respuesta aún, pero que ya comienza su cuenta regresiva y conocerá en diciembre a su nuevo elegido.