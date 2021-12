Ya casi termina el año 2021 y los gamers reconocen a los que son, a su juicio, los mejores juegos del año. Ejemplos hay por montones, uno de ellos el juego It Takes Two, quien fue elegido como el mejor del año durante la ceremonia de The Game Awards, otro es el juego Metroid Dread, el cual recibió la distinción de ser el mejor a través de la revista Time. Pero PlayStation no quiso quedarse ajeno a esto y le consultó a los fans su opinión en muchas categorías, siendo Ratchet & Clank: Rift Apart como uno de los más reconocidos.

Este juego pertenece al género de plataformas y fue desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony. Es el primer juego de la serie que llegó a la consola de PlayStation 5. Este título, aparte de ser reconocido como el mejor del año en PS5, también se impuso en las categorías mejor dirección de arte, mejor uso del DualSense y mejor presentación gráfica.

¿Cuándo se estrenó Ratchet & Clank: Rift Apart?

El juego se estrenó el 11 de junio de 2021 y está disponible para PS5. Este título también aparece con uno de los juegos más terminados de 2021.