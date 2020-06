Creador de Chernobyl y próximo a cargo de la serie de The Last of Us ya jugó la parte 2: “Es uno de los mejores títulos que he jugado”

La llegada de The Last of Us Part II a PlayStation 4 no es lo única buena noticia para los fans de la historia creada por Naughty Dog, ya que también a futuro se ve la esperada adaptación del videojuego en televisión tras confirmarse su serie para HBO.

La producción estará a cargo del mismo Neil Druckmann, director de The Last of Us, y Craig Mazin, creador de Chernobyl, aclamada serie sobre el desastre nuclear de 1986 y que marcó pauta durante el 2019.

El mismo Mazin está muy esperanzado en esta producción televisiva, tanto que ya probó la secuela del videojuego recién lanzada, quedando maravillado con lo logrado por Naughty Dog.

I’ve already shared them, but I’ll say it again. It’s one of the best games I’ve ever played, I’m on my second playthrough now, and it’s even more rewarding this time.



A remarkable achievement in narrative, character and theme. https://t.co/kFdwE8b5uV — Craig Mazin (@clmazin) June 21, 2020

Al ser consultado en Twitter sobre su opinión del juego, el creador de Chernobyl escribió que “ya compartí [mi opinión sobre The Last of Us: Part II], pero lo volveré a hacer. Es uno de los mejores títulos que he jugado. Estoy en mi segunda vuelva y es aún mejor en esta ocasión. Un logro destacado en narrativa, personaje y temática”.

El mismo Neil Druckmann, director de The Last of Us, estará involucrado en esta adaptación del videojuego en televisión.

Hay muy poco de información en torno a esta adaptación a la televisión de The Last of Us, algo entendible considerando que en Naughty Dog estaban completamente enfocados en el lanzamiento de la segunda parte del videojuego en los últimos meses. Lo que si es seguro es que Gustavo Santaolalla regresará para darle vida musical al proyecto, tal y como lo hizo para las consolas.

Si quieres comprar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en la PS Store ingresa acá.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.