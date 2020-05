¡Brutal! The Last of Us Part II presenta su épico tráiler historia

The Last of Us Part II lanzó su brutal tráiler historia a un mes de su salida oficial. Naughty Dog lo prometió y cumplió, ya que en el video de más de dos minutos se puede ver el quiebre que tienen Joel y Ellie.

Una Ellie adolescente es la protagonista del título que tiene que atravesar un camino cruel y sangriento, todo para mantenerse con vida. El videojuego contará con mucha acción y momentos difíciles.

Las filtraciones de The Last of Us Part II no han afectado mucho al videojuego, ya que los fanáticos siguen comprando la preventa del título y lo meten entre los más vendidos del mes.

Ellie crecida y con tatuajes

The Last Of Us 2 sale al mercado el próximo 19 de junio para PlayStation 4 y promete cerrar con broche de oro la actual generación de consolas antes de la llegada de PS5.