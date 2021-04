Among Us | Innersloth y PlayStation se ponen de acuerdo para la llegada del multijugador a PS4 y PS5

La pandemia obligó al confinamiento de una gran cantidad de personas en todo el mundo. En ese contexto, un videojuego que no había destacado desde su estreno vivió un renacer gracias a los streamers más populares de Twitch. Among Us le debe gran parte de su éxito a los rostros hispanoparlantes de la plataforma de transmisiones.

El multijugador con crossplay entre PC y móviles ya logró arribar a consolas, de la mano de Nintendo Switch. Además, se anunció que también estará disponible para las consolas de Xbox. Solo faltaba una de las grandes compañías para el cartón lleno y finalmente se cumplió.

PlayStation e Innersloth anunciaron la alianza para traer todas las dinámicas de sospecha y acusación de Among Us a PS4 y PS5. En algún momento de 2021, se estrenará el multijugador en las consolas de Sony, junto a una gran cantidad de nuevos atuendos y contenido exclusivo. Además, también habrá soporte para juego cruzado y multijugador en línea.

Recientemente, Innersloth añadió al juego el mapa más grande hasta ahora, bautizado como The Airship. Así también, están trabajando en ampliar la cantidad de tripulantes a un total de 15 y la variedad de colores a utilizar dentro de las partidas.