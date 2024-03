La temporada de Batalla comenzó y hay un renovado espacio virtual que ha sido creado para los freestylers: se trata de app. Red Bull Batalla, por medio de la cual se puede postular a la competencia enviando videos hasta el 21 de marzo. De aquí se escogerán los seis mejores candidatos, quienes obtendrán un pase directo para la Gran Final Nacional.

La modalidad es la siguiente: cada aspirante tendrá que grabar un vídeo de un minuto con una improvisación basada en la temática que aparecerá en pantalla. Tras ello, el vídeo pasará por la aprobación de Red Bull, que se reserva el derecho de rechazarlo si la calidad del sonido y/o imagen son deficientes, está repetido, no se improvisa sobre el tema mostrado, la letra del participante no es una creación original del mismo, si no se puede reconocer en el vídeo a la persona que lo graba, entre otros. Sólo tendrán una oportunidad para mostrar su talento.

Otra de las novedades de la App es que una vez que el improvisador sube el video, se le muestra y este puede ajustar los canales de voz y los beats para que se escuche perfectamente. Muy importante que se escuche más la voz que el sonido que lo acompaña para ser reconocido por las letras. Además, el postulante debe llenar el formulario y aceptar las bases, de lo contrario el video no podrá ser visto por el jurado.

DESCARGA LA APP DESDE TU MÓVIL

Ser parte de la temporada 2024 de Batalla es muy simple, sólo debes descargar la aplicación en el siguiente enlace. Luego buscar un set up donde te sientas tranquilo y comenzar a fluir para enviar tu video. Con eso ya te conviertes en un postulante para llegar a la Final Nacional de Red Bull Batalla y cumplir tu sueño en el freestyle.

Así que ya lo sabes, con esta nueva app mejorada es imposible que no te pruebes ante los mejores de la improvisación. Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan..