El Festival de Artes Verbales Barrabase tiene todo listo para debutar con su primera Liga Profesional de Batallas Escritas el próximo 21 de enero en la Cúpula del Parque O’Higgins. El evento contará con cuatro tremendos enfrentamientos y también unirá las disciplinas del rap y el freestyle. Ya puedes adquirir tus entradas por el sistema Ticketplus.

Moisés Angulo, conocido como Astropoeta, es el fundador de este proyecto y gracias al acuerdo con el Festival Internacional Santiago Off, dirigido por Claudio Fuentes, prometen una experiencia única para los amantes del battlerap en Barrabase.

La batalla estelar del evento tiene como protagonistas a El Menor y Cevladé. El choque de estos titanes dejará una marca imborrable en la historia de las batallas escritas en Chile. El formato de este duelo será de dos round a capela y un round con beat, lo que potenciará la esencia rapera del evento.

Además, Barrabase cuenta con los siguientes enfrentamientos: Jokker vs. Joqerr, Basek vs. Mcma y Blazzt vs. Inefable.

FREESTYLE

Esta será una de las cúspides de la improvisación lírica en Chile, en donde 8 de los mejores exponentes del país se reunirán para ver quién será el campeón nacional Barrabase 2024. Los 8 clasificados para el torneo provienen de las competencias más importantes de Chile:

Sawi Elekipo de DEM Battles, Nano de Liga Inmortal, Sabandijah de DLA Battles, Marcelo de Titanes Liricistas, MB5 de Shaman Kings Battles, Lucob de Gladiadores del Puerto, Elemece de Alfa Free Battles y Flandes de La Kompe. El campeón se llevará la copa BARRABASE, un premio en efectivo, regalos de nuestro auspiciadores oficiales Vegas Apparels y Red Bull, además de la clasificación a las nacionales de las competencias de Santiago.

RAP

El objetivo principal del Festival Barrabase es reunir a la expresiones verbales que se originan a partir del movimiento y la cultura Hip-Hop. Por lo tanto no podía faltar el rap como engranaje de todo el evento. Para eso contaremos con la presencia del connotado Dj Efe, reconocido por su profesionalismo y su trabajo con grandes exponentes del rap nacional. Quién realizará una exhibición de tornamesismo ante los espectadores. Finalmente llegamos a la escencia del movimento con la presentación de la gran Zitazoe . Rapera chilena con una basta trayectoria que nos compartirá parte de su discografía.

Barrabase se realizará el domingo 21 de enero a partir de las 16:00 horas en la Cúpula del Parque O’Higgins y puedes adquirir tu entrada en Ticketplus con valores que van desde los 6 mil y hasta 11 mil pesos. ¡No te quedes fuera, son sólo 2 mil boletos!