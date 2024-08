Este sábado 31 de agosto se conocerá al campeón chile de Red Bull Batalla en una épica Final Nacional que se realizará en Estación Mapocho. Uno de los clasificados es 99, que en conversación con RedGol en Batallón reveló su riguroso entrenamiento para llegar con todo a este importante evento.

“Igual me gusta bajar seguido al parque, ya sea en mi región, en Valparaíso, voy a Santiago, he ido a Liga Inmortal también. Como que siento que el competir seguido ayuda mucho. Pero lo que es como en la casa rapeo todos los días, escucho un ritmo y estoy rapeando, estoy lavando la loza y mi mente estoy rapeando, estoy rimando”, explicó.

De todos modos, 99 también es autocrítico y tiene identificados los puntos que debe mejorar para estar en su mejor versión: “Pero me he fijado también en que necesito mejorar aspectos como la respiración, aspectos como gesticulación, como movimiento, como más de teatralidad, concentración. Entonces igual busco como mejorar en ese aspecto antes que en el rapero. Siento que en el rapeo ya no hay mucho más que hacer”.

La Final Nacional la podrás seguir en vivo por el streaming oficial de Red Bull Batalla en YouTube desde las 21:30 horas. Además, podrás ver el evento en televisión abierta por TVN.

99 tendrá su primera Nacional y se medirá a figuras como Nitro, Pepe Grillo, Esezeta, El Menor, Rodamiento, Leeo, Nait, Facuskill, Jokker, Racso, Teorema, Aaron Broka, Nano, MB5 y Marcelo.