Luego de dos exitosas regionales de Red Bull Batalla realizadas en Antofagasta y Concepción, es el turno de la zona centro de Chile, con la última etapa clasificatoria a la Final Nacional de final de año.

La competencia se realizará en Santiago el próximo viernes 23 de septiembre en el Club Chocolate, en pleno corazón del Barrio Bellavista de la capital (Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta), a contar de las 19:00 hrs.

Ahí, nombres como el de Metalingüística, Stigma y El Menor, entre otros, lucharán por uno de los cuatro cupos para la Final Nacional de Batalla, rumbo a la Final Internacional que se realizará en Ciudad de México.

De hecho, el retorno de El Menor marca la regional de la zona centro en Santiago, ya que en 2019 no pudo asistir a la zona norte de Antofagasta, y no fue impedimento para que en las dos nacionales siguientes pudiera entregar su mejor nivel, cayendo en semifinales ante Acertijo (2020) y en cuartos frente a Basek (2021).

Las entradas para la regional de la zona centro de Red Bull Batalla están a la venta en el sistema Puntoticket, con preventa vigente de $5.000 hasta el domingo 11 de septiembre o agotar el stock destinado. Luego, la entrada costará $7.000.

LOS PARTICIPANTES DE LA ÚLTIMA REGIONAL DE BATALLA

Los participantes se someterán a un primer filtro, al que se suman el ganador de Batalla Universitaria y la fecha DEM de la próxima semana. Este filtro determinará los 16 nombres que se presentarán en el Club Chocolate para buscar uno de los cuatro cupos a la Final Nacional.

- Caretofobia apg

- Maniack

- Emyzor del Reino

- Anubis

- Bhelator

- BSK

- Atri Ackerman

- Stigma

- Killah Vikingo

- Nait

- Enzerio

- Kross

- Brn.ego

- Logoz

- Blade

- Thodal

- MC Samo

- Elemece VDF

- Satim

- el vakilla 777

- ENEESE

- Dergoh

- KMC

- Mc al Cuadrado

- Maniack

- Astropoeta

- Biapensil

- Moises sin Chapa

- El Menor

- Facuskill

- Rash

- Metalingüística

- Nizer

El show también lo podrás seguir a través de los canales de Red Bull Batalla en Facebook, Twitch y YouTube, junto a la cobertura de RedGol.

HAY CAMPEÓN EN CENTROAMÉRICA

Mientras en Chile sigue la ruta para conocer al representante local para Red Bull Batalla, en Centroamérica ya hay campeón. El pasado fin de semana, Éxodo Lirical se coronó como el mejor en Santo Domingo, República Dominicana.

Cientos de freestylers de República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua participaron de la instancia que continuará el 24 de spetiembre en Perú, el 8 de octubre en Estados Unidos, el 23 del mismo mes en Argentina, fecha pendiente en Chile y finalmente el 12 de noviembre en Uruguay.