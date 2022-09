A diez años de ganar la Copa Libertadores Femenina, y ocho años después de dejar el club, este martes Yanara Aedo fue oficializada como el primer fichaje de Colo Colo Femenino para la segunda rueda del Campeonato Femenino 2022 y para disputar el partido por el cupo Chile 2 a la misma Libertadores.

En la conferencia de prensa oficial de presentación, la Maga confesó que se siente muy feliz de volver a su casa y que sueña con clasificar al torneo continental. Para Aedo, fichar en el Cacique es recordar sus inicios en el fútbol y cargarse de nostalgia.

"La verdad es que, cuando me fui, ese Colo Colo era muy diferente a este. Estoy contenta de volver acá a mi casa; quiero jugar ese partido de Chile 2 y ayudar a Colo Colo a meterse a la Copa Libertadores. Yo estoy contenta de estar acá porque es mi casa, yo quiero meter a Colo Colo donde merece y de donde nunca debió salir", señaló.

Además, Aedo confesó que "siempre hay transisiones en los clubes, Colo Colo se mantuvo en la elite del fútbol chileno por 10 años. Me encuentro con jugadoras mucho más jovenes; he entrenado con ellas, las veo con hambre y con ganas de ganar. Colo Colo tiene que volver donde siempre ha estado. Quiero aportar con mi experiencia a las chicas".

"La enseñanza es que yo me fui con 20 años y vuelvo con 29. Me tocó estar en muchos equipos, me tocó tener de compañeras a muchas campeonas del mundo y olímpicas. Allá siempre hay que poner más del 100%, hay que ser constante. Hay muchas jugadoras jóvenes y quiero aportarles", agregó sobre su paso por Europa.

Aedo, además, apuntó que "en el aspecto físico, yo me siento bastante bien, vengo de estar compitiendo, vengo de estar en la Copa América, antes de eso en la liga española sin descanso. Este mes haciendo pretemporada y no me quedé parada, así que físicamente bien, mentalmente muy bien y emocionalmente muy contenta. Yo cuando me fui de aquí yo siempre dijo que quería volver a Colo Colo, no había chance de otro club".

Respecto a lo que le ofrece a las albas, Yanara explicó que "la verdad es que me siento cómoda de 3/4 para adelante, depende del funcionamiento del jugador. Yo cuando estaba en Colo Colo jugaba enganchada, de falso 9. En la selección igual. En esas posiciones me acomodo. Llevo dos días con Luis Mena".

"Yo creo que todos los que venimos a Colo Colo sentimos lo que es jugar acá. Uno siempre quiere ser campeón y pelear arriba. Me emociona mucho poder ayudarlas a volver a una Copa Libertadores. Colo Colo también va a pelear arriba por el Campeonato Nacional. La verdad que estoy muy emocionada y sobre todo ilusionada de poder ir otra vez a una Copa Libertadores", cerró Aedo.