El torneo de Ascenso Femenino 2022 dio su puntapié inicial este fin de semana. Cuatro zonas geográficas, 21 clubes, ocho partidos programados para la fecha 1 (la zona norte que empezará el 18 y 19 de junio), de los cuales solo se desarrollaron tres, debido a las condiciones climáticas que obligaron a suspender otros cinco.

Unión Española dio el primer golpe de la temporada luego de vencer por 3-1 a San Luis de Quillota en la cancha 2 del estadio Santa Laura. Tempranero gol de Isabella Ospina, al minuto de juego, y doblete de Nayareth Salazar (46’ y 85’) sentenciaron la victoria hispana. El único gol quillotano lo anotó Milenka Ojeda a los 8’.

A su vez, Unión San Felipe debutó en el Ascenso con victoria por 2-1 sobre un también debutante Deportes Recoleta, en la cancha Estrella Solitaria de Batuco. Camila Godoy abrió el marcador a los 10’ para las aconcagüinas, mientras que Karina Morales sentenció todo a los 57’. Camila Méndez (38’) fue la autora del único gol del Reco en este encuentro.

Deportes Temuco derrotó por 2-0 a Magallanes en el partido que abrió el Ascenso Femenino 2022. El Pije abrió las acciones con goles de Karoline Ibáñez (54’) y Ayelen Márquez (64’). El otro partido de la zona sur, entre Ñublense y Deportes Valdivia, fue reprogramado por las lluvias.

Los tres partidos de la zona centro sur fueron suspendidos por condiciones climáticas. Curicó Unido y Cobresal, Deportes Melipilla vs AC Barnechea y Deportes Santa Cruz frente a Lautaro de Buin no pudieron jugar este fin de semana y recién debutarán el 10 y 11 de junio. Se suman a Santiago Wanderers vs Unión La Calera.

La fecha 2 del Ascenso Femenino se disputará el próximo fin de semana y todavía no está programada. La zona norte sigue esperando, ya que por tener dos clubes menos que el resto de los clubes hará su debut el fin de semana del 18 y 19 de junio, para que todos terminen el 6 y 7 de agosto con la fase regular.