Todo comenzó cuando el año 2016, Michi tuvo un accidente en República Dominicana. Se cayó de un puente, situación que afortunadamente no fue grave, pero tuvo que quedar hospitalizada una noche. Al llegar le hicieron los exámenes de rigor para poder ingresarla, entre ellos, pesarla y resultó tener 110 kilos de peso. Fue en ese momento en que pensó lo que estaba pasando con ella y se preguntó cómo había llegado a ese peso sin darse cuenta.

En su regreso a Chile se decidió a bajar los kilos extra, pero se apoyó en profesionales. Estuvo con un kinesiólogo especializado en obesidad que la ayudó a cambiar sus hábitos con el deporte, y también la ayudó una nutricionista, por lo que con el apoyo de ambos, comenzó su camino hacia una vida más saludable y a mejorar su relación con el deporte.

"Antes siempre pensaba que no podía, que me iba a cansar, que no era lo mío, que no estaba apta. Y cuando empecé a hacer deporte, de a poco me fui dando cuenta de que en verdad cualquier persona que quiera practicarlo, puede hacerlo. Me di cuenta que hay diferentes tipos de deporte, distintas intensidades, diferentes ritmos y de a poquito fui encontrándole el gusta, sintiéndome más cómoda conmigo misma", confiesa María Isabel.

Michi cuenta que sentirse más liviana y tener una mente enfocada en querer hacerlo, fueron claves para disfrutar del deporte. Por lo que la ayuda de profesionales, los cambios de hábitos y su amor por el deporte, fueron claves para ir cambiando su vida poco a poco. A medida que avanzaba, fue trazando objetivos y ahí llegó el primero: la maratón de Santiago. "Cuando me propuse correr la maratón pesaba 105 kilos, llegué a bajar a los 85 y corrí 10 kilómetros. Me puse la meta de poder lograrlo, los completé y esa primera maratón fue hermosa".

Después de la maratón, comenzó a compartir su historia a través de su instagram @_michi_fit y muchas mujeres se empezaron a motivar y a darse cuenta que sí se pueden logran cambios sin operaciones, sino que con alimentación saludable. "Ha sido un camino muy enriquecedor para mí y 45 kilos de aprendizaje. Hoy peso 75".

Su comunidad crecía cada vez más y ahí fue cuando decidió crear "Pum Pal Cerro" que es trekking solo para mujeres donde no necesitan experiencia previa y cuentan con el apoyo de Michi y su compañera Magdalena: "Creé Pum Pal Cerro con la intención de poder atraer a más mujeres al deporte, a que pudiesen encontrarse con ellas mismas a través de la práctica del deporte, la naturaleza, y además crear conexión con otras mujeres"

Finalmente, Michi Fit hizo una invitación para las mujeres que quieran unirse a Pum Pal Cerro: "Lo primero es que vean las salidas por instagram @pumpalcerro, las subimos ahí. Luego de eso les recomendamos mirar la tabla con la clasificación de cerros que tenemos para que ellas puedan ubicarse según su condición física en cual cerro quieren hacer con nosotras. Los tenemos clasificados en baja, media, media alta y alta. Cuando decidan nos escriben un correo indicando la salida que quieren, y suben con nosotras. Tenemos una membresía donde pueden subir mensualmente o pueden ir viendo mes a mes cual salida les interesa".

Pum Pal Cerro ya lleva más de un año y medio y han subido más de 2.200 mujeres con ellas. Han participado niñas desde los 6 años hasta los 76, que ha sido la mujer con más edad que ha subido con Michi y Magdalena. Han hecho viajes en la Región Metropolitana, en las Torres del Paine y "estamos muy felices que más mujeres se unan a nostras. A nosotras nos interesa que todas las que vayan al cerro con nosotras, les guste la experiencia, por eso les recomendamos que vayan siempre de menos a más para que la experiencia sea grata y quieran volver a subir el cerro. Que vuelvan a hacer el deporte hermoso que es el trekking, que no solo te permite ejercitarte, sino que también te permite conectarte contigo misma en el presente, porque es un deporte que sí o sí involucra estar conectada con la naturaleza, estar conectada con lo que estás haciendo y vivir la experiencia. Así que todas invitadas a vivir la aventura en la naturaleza solo entre mujeres".