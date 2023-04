Boca Juniors ha tenido semanas bien movidas luego de la denuncia de la encargada de prensa de su equipo femenino, Florencia Marco, en contra de Jorge Martínez, otrora DT de las Gladiadoras. En ellas, la comunicadora acusaba al entrenador por abuso sexual simple, el que habría ocurrido desde inicios de 2022.

Este miércoles, Marco habló por primera vez de los hechos que denuncia afuera de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, acompañada por su abogada, Andrea Lucangioli. La víctima apuntó contra el club, porque no la protegieron cuando denunció, ni activaron el protocolo de violencia de género en contra del técnico.

"Desde lo humano estoy bien. Boca fue y es mi casa hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso", explicó.

La misión de Marco es que, luego de denunciar a Jorge Martínez, "se haga justicia, que nos cuidemos, es lo que queremos, que las próximas generaciones que están en esta disciplina sean cuidadas y no tengan que pasar por esto y que se empiecen a crear espacios en los que se puedan hablar estas situaciones en lugares cómodos y donde realmente sean contenidas".

Sin embargo, la comunicadora confirmó que ella no fue la única víctima del entrenador. "Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Muchas compañeras me apoyaban, estaban conmigo y comentaban: 'A mí también me pasó o me está pasando', pero eso es un tema personal de cada uno. No es fácil afrontar esta situación y exponerlo. Hay miedo, vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que trabajar cada uno", agregó.

"No puedo hablar de otros casos, no soy la única. Hoy puedo hablar por mí, me costó más de un año poder hacerlo públicamente pero no soy la única. Cada uno debe tener el tiempo que necesita para llevar adelante esto", destacó.

¿Y qué hizo Boca?

Florencia Marco aseguró que ningún dirigente de Boca Juniors se ha contactado con ella luego de forzarla a tomarse vacaciones mientras investigaban el caso, en vez de apartar al entrenador. No fue sino hasta que se hizo público que despidieron a Jorge Martínez. "Esto no es el crecimiento del fútbol femenino, tener al monstruo adentro de casa", detalló.

"Lamentablemente se tuvo que hacer mediático para que esta persona fuera corrida de su lugar, sabiendo lo que estaba pasando. No sé por qué, qué pasó. Durante un año estuve hablando con todos tratando de prevenir, que no siga pasando y cuando no tenía respuestas hice la denuncia interna. Como seguían pasando cosas, tuve que tomar esta instancia judicial y se corrió a la persona, estando con mujeres y menores, una vez que se hizo público", señaló Marco.

De todos modos, aún no sabe si regresará al club en alguna oportunidad, pese a que llevaba 11 años en el equipo de prensa del cuadro azul y oro. "No estoy en el momento para tomar este tipo de decisiones, pero tenemos que dejar de naturalizar el abuso y la violencia. No son espacios correctos".