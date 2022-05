El Olympique de Lyon de Christiane Endler logró la hazaña, derrotó al Paris Saint-Germain por un marcador global de 5-3, y se convirtió en el segundo equipo que clasifica a la final de la UEFA Women's Champions League 2021/22. En el partido definitorio enfrentará al FC Barcelona, quien venció al Wolfsburgo por el mismo resultado.

Por un lado, las francesas son el equipo más ganador de la UWCL en la historia, ya que cuentan con siete de sus trofeos en el palmarés. Históricamente, son uno de los mejores clubes femeninos del mundo. En la vereda de al frente, las blaugranas son las campeonas vigentes del certamen tras vencer a Chelsea en la final 2020/21.

Por ese motivo, cuando el Lyon y el Barcelona protagonizaron el primer partido de la Women’s International Champions Cup, un torneo amistoso de pretemporada que se jugó en Estados Unidos el 18 de agosto pasado, muchos hablaron de una final de UWCL anticipada. Y fue en ese contexto que Tiane se estrenó con la camiseta de las Leonas.

Aunque OL había jugado varios encuentros de pretemporada, la presencia de Endler en los Juegos Olímpicos con la Roja Femenina impidió que reportara antes con el plantel. Así, su debut fue en un partidazo ante el Barça, que terminó con una victoria francesa por 3-2 y con muchos elogios para la chilena.

La relación entre Tiane y sus defensoras no fue fluida desde un comienzo y Mariona Caldentey abrió el marcador a los 9' tras un error de las centrales. Sin embargo, con goles de Amel Majri (20') y Amandine Henry (27') lograron remontar. La misma Mariona volvió a anotar e igualar las acciones (63'), pero Melvine Malard descontó definitivamente a favor del Lyon cerca de los 85'.

En el partido ente Lyon y Barça, Endler se mostró pétrea y detuvo alrededor de 10 balones imposibles. La chilena dejó claro que era la mejor portera del mundo, aunque no jugara tan naturalmente con sus compañeras. El resto de la temporada se cuenta solo: Ganó el The Best, están a punto de ser campeonas de Francia y son finalistas de Champions League Femenina, con una cirugía de rodilla y su recuperación en tiempo récord incluidas.

