A siete días de los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc, esta será la última semana para que el público y los hinchas puedan votar por sus jugadoras favoritas de este año. Este viernes será el último plazo para elegir a las ganadoras que serán premiadas en la ceremonia del lunes 5 de diciembre.

El cierre de las votaciones será al mediodía y además, durante esa misma jornada se sortearán dos invitaciones dobles entre los votantes para asistir a la gala del fútbol femenino. Para votar es muy simple: se debe ingresar al sitio web de Contragolpe, llenar los datos solicitados que son el nombre, correo y género, y podrás elegir una opción en cada una de las categorías.

La fiesta de entrega de premios se celebrará por segundo año consecutivo en la Casa de la Cultura de la comuna de Ñuñoa y contará con la animación de los periodistas Grace Lazcano y Rodrigo Herrera. Al evento también asistirán más de 300 invitados que podrán disfrutar de una tarde pensada en celebrar el fútbol jugado por mujeres.

Este 2022 se sumaron nuevas categorías que buscarán reconocer a las jugadoras más destacadas del torneo del ascenso, el fútbol formativo y la mejor jugadora extranjera del campeonato. En la categoría de la Primera B, las jugadoras nominadas son Aracelly Tapia de Cobresal, Vanessa Riquelme de Curicó Unido y Natsumy Millones que defiende los colores de Coquimbo Unido.

Las candidatas al premio del fútbol formativo son las jugadoras de Colo Colo Paloma Bustamante, Anaís Álvarez y Nicole Carter. También están nominadas Pascal Espejo de la Universidad de Chile y Yordana Martínez de Magallanes.

Y por último, las futbolistas que postulan al premio a la mejor foránea son la venezolana Ysaura Viso de Colo Colo (candidata al premio The Best y Mejor Delantera), la paraguaya Rebeca Fernández de la U (al igual que Viso, nominada a la categoría The Best y Mejor Delantera) y la portera colombiana de Santiago Morning, Katherine Tapia que a su vez está postulando para el premio de Mejor Arquera.