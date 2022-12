La temporada 2022 del fútbol chileno terminará definitivamente este martes 20 de diciembre. A las 15:00 horas, en el estadio de Mendizorroza en España, la selección chilena femenina enfrentará a sus pares del País Vasco, en el último amistoso del año pensando en la preparación del repechaje.

Considerando que la Euskal selekzioa no está afiliada a FIFA o UEFA y que las futbolistas que visten su camiseta también juegan por la selección española femenina, es que el partido no será considerado de clase A, no suma puntos para el ranking, y quienes jueguen y no hayan jugado antes seguirán sin debutar oficialmente por la Roja.

Horas después de la final del Campeonato Femenino 2022, José Letelier confirmó la nómina de 18 jugadoras que viajarían a Bilbao, en España, para enfrentar a País Vasco. Sin embargo, dos de las últimas convocadas, que venían de Universidad de Chile, se bajaron. Se trata de Carla Guerrero y Sonya Keefe.

El comunicado de la U aseguró que la Jefa había sufrido una contusión en la articulación metacarpofalangica del dedo medio de la mano derecha durante el partido. Asimismo, la Bombardera tenía una contusión coccigea, por lo que ambas se bajaron del viaje a Europa con la selección chilena y hubo dos nominaciones de última hora.

Catalina Figueroa y Millaray Cortés, figuras de Universidad Católica y ambas jugadoras con proyección en la selección chilena femenina, fueron convocadas y ya están en Bilbao para enfrentar a la Euskal selekzioa.

De las seleccionadas habituales, las grandes ausencias son las de Francisca Lara y Christiane Endler. Pancha no fue convocada porque su club, Villarreal, solicitó continuar con el reintegro deportivo con ellos, mientras que Tiane jugará Women's Champions League ante Juventus el miércoles.

¿Más ausentes? De Colo Colo no llamaron a Javiera Grez, ya que arrastraba una lesión, mismo caso de Yenny Acuña, a quienes prefirieron no convocar atendiendo a la brevedad del viaje a España, ya que las últimas jugadoras llegaron al Viejo Continente durante las últimas horas y jugarán mañana.

La nómina de la Roja Femenina

Arqueras: Antonia Canales, Ryann Torrero.

Defensoras: Camila Sáez, Javiera Toro, Nayadet López Opazo, Catalina Figueroa, Fernanda Ramírez.

Mediocampistas: Karen Araya, Gisela Pino, Ivette Olivares, Yessenia López, Yastin Jiménez.

Delanteras: Valentina Navarrete, Thiare Parraguez, Mary Valencia, Millaray Cortés, Daniela Zamora, Isidora Olave.