Reprogramado desde la fecha 2, ya que Deportes Antofagasta aún no completaba tres semanas de entrenamientos, este jueves se disputará al fin el encuentro pendiente.

Fue en la fecha 2 del Campeonato Femenino 2022, allá en la quincena de marzo, cuando la ANFP confirmó que el partido que disputarían Colo Colo y Deportes Antofagasta en el estadio Monumental sería postergado hasta nuevo aviso, posiblemente antes de la fecha FIFA de junio.

¿La razón? Las Pumas apenas habían vuelto a entrenar una semana antes, en medio de huelgas y ausencia de cuerpo técnico, por lo que su dirigencia solicitó la reprogramación del encuentro para hacer su debut en la tercera jornada, ya con más prácticas en el cuerpo y con menos riesgo de lesiones graves para sus jugadoras.

Vino el Sudamericano Femenino Sub 20 y la fecha FIFA contra Argentina y, debido a la alta cantidad de bajas que tenía el Cacique, el encuentro no pudo calendarizarse antes. Pero ya no hay más plazo, por lo que la Asociación decidió que a mediados de esta semana, Deportes Antofagasta viaje hasta la capital y se ponga al día en el torneo.

Este jueves 16 de junio, a las 12:00 horas, en la cancha 4 del estadio Monumental, Colo Colo recibirá a las nortinas para disputar la fecha 2 del certamen. La transmisión correrá por cuenta de las redes sociales del club local, ya que en esa jornada Directv Sports televisó el encuentro entre Palestino y O'Higgins.

En caso de triunfo del Cacique, las dirigidas por Luis Mena dejarán sellado su medio cupo Chile 2, que las enfrentará contra Santiago Morning en un partido de definición de cara a la Copa Libertadores Femenina. Esto porque hoy le sacan 10 puntos de ventaja a Fernández Vial, que aún tiene 12 por disputar. La victoria las dejaría 13 por encima.

Deportes Antofagasta llega a este encuentro luego de empatar 2-2 contra Audax Italiano en la Ciudad de Campeonas. Las Pumas van 12º en la tabla con apenas 8 puntos. Al mismo tiempo, las albas vienen de caer por 1-0 ante las bohemias, y van terceras con 30 unidades. Si ganan por más de 10 goles de diferencia, tomarán la punta.