El regreso de Christiane Endler a las canchas se ve cada vez más cercano. La capitana de la selección chilena femenina sufrió una grave lesión de rodilla en la fecha FIFA de febrero: ya venía con dolencias pero aquí se rompió el menisco de la derecha y debió ser operada, en Francia, para comenzar la rehabilitación.

El jueves 24 fue intervenida quirúrgicamente, por el cuerpo médico del Olympique de Lyon, y una semana más tarde empezó la fisioterapia para recibir el alta médica, que se proyectaba para seis a ocho semanas más tarde, es decir, alrededor del 21 de abril podría regresar, por lo que se perdería la fecha FIFA de abril y los cuartos de final de la UWCL.

Sin embargo, el retorno de Tiane está cada día más próximo. Este miércoles, su compañera de equipo Lindsey Horan, compartió en Instagram un video de la mejor portera del mundo entrenando full en el gimnasio del Lyon, atajando balones y practicando para recibir el alta prontamente.

De momento, no hay fecha definida para su primer partido de vuelta, pero todo apunta a que se perderá la próxima etapa de la Women's Champions League frente a Juventus, que se disputará el 23 de marzo (Juventus vs Lyon, 14:45) y el 31 del mismo mes (Lyon vs Juve, 16:00). Podría regresar para una eventual semifinal.

No obstante, ante la velocidad de recuperación que ha mostrado la capitana, podría volver a mediados del próximo mes. No se descarta que viaje con la Roja Femenina en abril, para que el cuerpo médico de la selección evalúe su evolución física.

Hoy Endler lleva dos partidos lejos de las canchas en la D1 Féminine (2-0 al Stade de Reims y 1-1 ante Saint Étienne), y todo indica que le quedan tres más: frente al Dijon (18/3, 14:45), Guingamp Femenino (3/4 06:00) y Fleury 91 (16/4 08:30). En la fecha 20 del certamen, vs París FC (7/5 8:30) ya podría sumar minutos.